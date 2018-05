Põud hukutab külve ja jätab ädala kängu

“Kuivus teeb väga murelikuks,” kinnitab Madisson. “Mai alguses külvatud viljad on tärganud, praegu oleks võrsumise aeg, aga taim on täiega stressis. Kui põud kestab pikemalt, jääb võrsumine nigelaks ja kaotame olulise osa suviviljasaagist.”

Madissoni jutu järgi on vähegi mullasemas pinnases suvivili veel ilus, kuigi kollakaks tõmbuv põld annab märku, et taim ei saa toitaineid kätte, sest vesi ei liigu enam maa sees. Kiiresti üles tulnud maisiga on sama oht nagu teraviljaga, et tuhkkuivas pinnases jäävad toitained taimest kaugele. Mõne põllu puhul ei aita enam vihmgi, näiteks savimulda külvatud suvirapsi võrsed kuivavad. Selline lootusetu põld tuleb vastu jaani ümber külvata sinna ilmastikule vastupidavam oder.