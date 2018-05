Pärnumaale jõudsid esimesed jutupeatused

Eesti Vabariigi juubeliks on tuul üle Eesti pillutanud 100 lehte sõnumitega Eesti kirjandusest, mille esitajad on Eesti kultuuritegelased ja milles on kasutatud vanu salvestisi. Näiteks Pärnumaal loeb ühe jutupeatuse teksti näitleja, lavastaja ja poeet Juhan Viiding ehk Jüri Üdi.

Siltidel on ka sõnumite taust: autori nimi, katkend või luuletus ja teos, kust see pärineb. Kõik sõnumid ütlevad midagi nendega seotud paikade kohta. Kuna tegu on riigi juubeliks loodud projektiga, on jutupeatusigi 100.