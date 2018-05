Elina Nechayeva avab Pärnu muusikafestivali

Pärnu muusikafestivali kunstilise juhi Paavo Järvi sõnutsi on Eesti 100 aasta juubeli tähistamine suvises Pärnus sümboolne nii riigile kui ka Järvide perele. “Enne riigist lahkumist, aastal 1980 kogunes meie perekond siin igal suvel,” ütles Paavo Järvi. “Samuti on märgilise tähendusega, et Eesti iseseisvus kuulutati välja just Pärnu Endla teatri rõdult. Muusikafestival on võimalus pöörduda juurte juurde, tutvustada väliskülalistele meie riigi kultuuri ning inspireerida ja toetada järgmiste põlvkondade muusikuid.”