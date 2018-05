Kalurit ähvardab neli ja pool aastat vanglat

Tegu on liitkaristusega. 17. juulil 2015. aastal määras Pärnu maakohus Mihklile kokkuleppemenetluse korras kahe ja poole aastase vanglakaristuse, mida ei pöörata täitmisele, kui mees viie aasta jooksul ei soorita kuritegu. Mihklit karistati tingimisi aastail 2013–2014 ebaseadusliku jälitustegevuse eest, kui ta paigaldas videokaamera taluõues välikäimla potiääre alla, et jäädvustada seal inimeste paljastuvaid kehaosi. Samuti filmis ta riietuvaid inimesi varjatult pesuruumi, köögi ja magamistoa akna taga. Selle eest määras kohus Mihklile 2015. aastal kaks ja pool aastat tingimisi vangistust.

“Tingimisi karistuse mõte on ju selles, et katseajal toime pandud uus kuritegu viib vanglakaristuse ärakandmiseni,” selgitas Lääne ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinhold, rõhutades, et Mihklit ei ole veel ebaseaduslikus kalapüügis süüdi mõistetud. Samuti pole kindel, et süüdimõistmisel järgneb kindlasti prokuröri nõutud karistus.