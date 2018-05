Seakatk kahandas seapidajate arvu olematuks

Mis puudutab seakatku levikut, siis sõnas Kaup, et seakatkuleide on metssigadel üha vähem. On nädalaid, kui pole ühtegi positiivset leidu, mis on harukordne viimase kolme aasta kontekstis. Ta ei osanud öelda, kas on võimalik, et tervest riigist kunagi metsseakatk kaob, sest sellise viirustüvega näidet pole mujalt maailmast võtta. "Eks me paras katsepolügon oleme, see on ainukordne, mis me Baltikumis ja Poolas koos läbi elame," sõnas ta.