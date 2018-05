Juhtkiri: Säästuravi ei ole kestlik

Liiga madal piirhind tekitas hambaarstide vastuseisu ja sel aastal hinnakirja muudetigi ning tõus oli umbes 20 protsenti. Optimistliku pilguga tulevikku vaadates usutakse, et nii jätkates võiks kümne aasta pärast näha hambahaiguste suurt vähenemist. Iseenesest on hüvitise mõte üllas: võimaldada paremini kättesaadavat hambaravi neile, kes seda enim vajavad ja kes pole aastaid hambaarstil käinud.

Arvamusküljel raporteerib riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt, kui palju on hambaravihüvitise kasutajate arv suurenenud. Läinud aasta teise poolaasta 78 582 inimeselt selle aasta esimese nelja kuuga ligemale 92 000ni. Ometi pole hambatohtrid rahul. Eesti hambaarstide liidu (EHL) kodulehelt leiab nende murelikke seisukohavõtte. EHLi juhatuse esimees Marek Vink ütles veel möödunud jõulude künnisel, et täiskasvanute hüvitise praegune korraldus sunnib kliinikuid pakkuma säästuravi, kus kõike ­tuleb teha kolm korda odavamalt ja kiiremini. See tekitab mastaapse kvaliteediriski ja kehvenevad patsientide tegelikud ravitulemused.

Aprilli algul sõnastas EHL suurima probleemi: enim teeb muret täiskasvanute hambaravihüvitise süsteemi sisse ehitatud jätkusuutmatus. Riiklikult reguleeritud piirhinnad panevad kogu hambaravisektori arengule päitsed pähe. EHLi kindel seisukoht on, et hambaravihüvitis peab liikuma koos patsiendiga. ­Samuti tuleks riiklikult toetada mitte ainult suuhaiguste tagajärgede likvideerimist, vaid tegelda haiguste põhjustega ehk pakkuda proaktiivset ravi. EHL pelgab, et senine parimatele ravitulemustele keskendunud süsteem asendub puhtalt kulude kokkuhoiule suunatud säästumudeliga, sest riigil on plaan igal järgneval aastal säästuravi mahtu suurendada. Hambaarstid teavad kõige paremini, kas neil on nokk kinni ja saba lahti või vastupidi.