Merike Angerjärv: Kelle või mille eest vajab laps kaitset?

Turvaline ei tähenda tänapäeval kindlasti ainult seda, et laps ennast ei vigastaks, ehk füüsilist turvalisust. Pigem tuleb lapsi kaitsta ebaturvalise psühholoogilise õhkkonna eest. Laps vajab pingevaba õhkkonda, kus ta tajub armastust ja kogeb hoolitsust. Kus tal lubatakse olla tema ise ega suruta maha tema uudishimu, initsiatiivikust, aktiivsust.

Laps on vahetu, ehe ja aus. Esimeste valusate õppetundideni. Just nende eest vajavad meie lapsed kaitset. Halvustamine, häbistamine, väljanaermine kinnistavad lapses teadmist, et ta pole küllalt tubli, ilus, tugev, tark, osav, kiire, suur.