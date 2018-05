Pärnumaa turvas ja puit jõuab otsapidi Aasiasse

Kaubandus-tööstuskoja Pärnu esinduse juhataja Toomas Kuuda teatel on põhilised ekspordi sihtriigid ­lähinaabrid: Soome, Rootsi, Norra, Läti, Venemaa, Saksamaa. Aasiasse pürgides peab kauba maht olema küllalt suur, et huvi tekitada. “See on paljuski mahubisnis,” seletas ta.