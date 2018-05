Video ja galerii: kontorirotid läbisid kesklinnas kilomeetrise labürindi

Töötukassa esindaja meeskonnast Kiired ja Töökad teatas finišisse jõudes, et emotsioon on vägev. Nemad on ürituse iga-aastased osalejad. “Ja heategevuse nimel jookseme veel!” kinnitas ta.

Leinatoetuslaagrid on mõeldud 7–18aastastele lastele-noortele, kes viimase kahe aasta jooksul on kaotanud lähedase pereliikme. Tavapärastest laagritest erinevad need selle poolest, et iga päev tehakse rühmatööd ja ollakse eakaaslastega turvaliselt koos. Grupis avaneb võimalus rääkida kaotusest tingitud muutustest, jagada kogemusi ja kuulata teisi, korrastada mõtteid ja tundeid.