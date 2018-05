Kuum ja kuiv ilm sundis päästjaid saatma üleriigilise hoiatuse

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja Indrek Laanepõllu ütlust mööda on loodus praegu nii kuiv, et kahjutule vallapääsemiseks pole vaja üldsegi lõket teha, põleng võib alguse saada mahavisatud suitsukonist, päikesekiiri koondavast klaasikillust või mõne mootorsõiduki tõttu.

Loodustulekahjud on majanduslikultki väga kahjulikud: metsapõlengu kustutamine võib võtta väga kaua aega, koguni nädalaid, osutudes seepärast väga kulukaks.

Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhataja jutu järgi on päästjate fookus praegu loodusel. “Kui väljasõitudel käiakse, põigatakse läbi metsade vahelt ametlikest puhkekohtadest. Inspektorid hoiavad silma peal metsa all toimetavatel inimestel. Ka RMK puhkealadel ettevalmistatud lõkkekohtades on tuld teha keelatud,” seletas Laanepõld. “Kui näeme vajadust, siis oleme operatiivsed ja korraldame kontrolle.”