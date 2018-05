Sügisest alustab Pärnus uus õdede õpperühm

Esiti õppis Tamm seda eriala pool aastat Tallinnas. “Avastasin, et Pärnus on selline võimalus ja lasin ennast üle tuua,” rääkis Tamm, kelle pere ja töökoht asuvad samuti siin. Pärnu haiglas õppimise eelis oli tema sõnutsi veel see, et avanes võimalus tööd kõrvalt näha. “Oled õppimise ajal juba selles keskkonnas ja meeskonnas sees.” Näiteks korraldati ühiskülastusi eri osakondadesse, mis andis hea ülevaate ja pani varakult mõtlema töökoha valikule.