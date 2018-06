Koolinoored pidutsesid, et teha head

Idee korraldada sedasorti pidu tuli Koidula gümnaasiumist, kus niisugust ettevõtmist on varemgi organiseeritud. Ühisgümnaasiumi korraldusmeeskond otsustas lisada heategevusliku aspekti. “Rõõm on olla selle kooli vilistlane!” hõiskas Vanem Õde Vanem Vend MTÜ esindaja, kes kiitis vinget üritust ja ettevõtlikke noori.

Õhtut täitsid lauludega oma koolis juba staarideks kujunenud muusikud ja mida aeg edasi, seda rohkem tuure pidu võttis. Teiste seas esines Koidula gümnaasiumi rahvatantsurühm Inetu Pardipoeg väga südamliku tantsuga, mis pälvis tugeva aplausi. Nagu Eesti vanasõnagi ütleb: algul ei saa vedama, pärast ei saa pidama. Täpselt nii oli “Pühalgi”. Kui üritus oli jõudnud poole peale, astus lavale kooli räpikuningas Harold Kiisler, kelle fännid olid kohe lava ees näppu viskamas ja noormehel lugugi korrata palusid. Kiisler oli aasta lahedaima stiiliga inimese tiitli üks nominentidest. “Ma arvan, et mind valiti top-kolme tänu sellele, et ma alati naeratan. Siis ka, kui mul on paha tuju, sest see teeb tuju jälle heaks,” seletas rõõmsameelne poiss tutvustusvideos.