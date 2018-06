Algas ametlik rannahooaeg

„Pärnu rand on valmis suvekülalisi võõrustama. Pingid, prügikastid ja kabiinid on paigas, rannaliiv sõelutud, enamik tualette avatud ja tänasest aitavad keskrannas suplejate ohutust tagada G4Si vetelpäästjad,“ rääkis linnavalitsuse heakorraspetsialist Piret Unn.

„Samamoodi kui eelmistel aastatel on suplusala piiratud poidega. Samuti on punaste poidega märgistatud surfi- ja suplusala vaheline piir,“ lisas Unn.

Pärnu keskrannas töötab rannavalve 1. juunist 31. augustini. Keskrannas on turvatud ala küllalt lai, kuid siiski tuleb hoida oma kaaslastel, eriti lastel silm peal.

Veeohutuse kõrval juhib linnavalitsus tähelepanu heakorrale. Suitsetada ega klaastaaraga ei tohi rannaliivale minna. Kindlasti aga tuleks randa kaasa võtta veepudel, et vältida vedelikupuudust.

Linnavalitsus tuletab meelde, et Pärnu kraanivesi on väga hea kvaliteediga ja kõlbab juua. Rannaparki on paigaldatud kolm veepüstikut, kus oma pudelid saab joogiveega täita.