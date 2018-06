Lääneranna vald sümboolikaga kimpus

Lääneranna juht Mikk Pikkmets (vasakul) on seisukohal, et valla sümboolika kinnitamiseks piisab, kui saata see heraldikakomisjonile tutvumiseks. ­Riigikantselei sümboolikanõunik Gert Uiboaed aga arvab, et vajalik on siiski komisjoni heakskiit.

FOTO: Mailiis Ollino / Sander Ilvest