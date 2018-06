Sirle Matt: Andke alati teada, ehkki abi ei saa

Läinud aasta aprillis kirjutasin loo sellest, kuidas inimesed püüdsid Pärnu Kaubamajaka juures, kus liiklus on samuti elav, kinni mururibal kössitanud metsisekana. Paistis, et kaitsealune lind astub rohealalt otsemaid sõiduteele. Keskkonnainspektsiooni valvetelefonil 1313 helistades ja küsides, mida pappkasti pandud kaitsealuse tiivulisega edasi teha, soovitati kinnipüüdjatel viia metsis lähimale rohealale. See asub, muide, sealsamas K-rauta taga Liivi tee ääres, kus lubatud tunnikiirus on 70 kilomeetrit. Muid nõuandeid nagu kaugemale metsa viimine ei antud ja keegi linnule järele ka ei tulnud. Teade lubati edastada. Lugu lõppes sellega, et kinnipüüdjad võtsid ise ühendust Terveksi loomakliinikuga ja viisid metsise sinna.

Mind häirib, et kõrged riigiametnikud on raadios-televisioonis esinedes väga lahked. Nad jagavad soovitusi paremale ja vasakule: kui on see ­mure, helistage sellel lühinumbril, kui too häda, siis tollel, ja abi tuleb. Reaalsuses juhtub tihtilugu, et probleemi veeretatakse nagu kuuma kartulit ühelt ametkonnalt teisele. Inimesed jäävad abita. Sedalaadi olukorrad õõnestavad paratamatult usaldust riigi vastu.