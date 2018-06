Fortum ehitab Pärnu kesklinna jahutusjaama

Fortum Eesti tootmis- ja jaotusjuht Marko Reigo ütles, et vana jaotussõlme lammutustööd algavad lähinädalail ja kogu kaugjahutusprojektiga on plaan valmis saada selle aasta lõpuks.

Fortum Eesti juhatuse esimehe Margo Külaotsa sõnade kohaselt on Pärnu kesklinn kaugjahutuse arendamiseks väga sobib piirkond. „Siin on tihedalt äri- ja kaubandushooneid ja kultuuriasutusi, mis vajavad jahutust, et hoones oleks mõnus olla. Oleme rajanud juba kaks jahutusjaama Tartusse ja nende kogemuste ja teadmiste baasil tahame sama pakkuda klientidele Pärnus,” selgitas Külaots.