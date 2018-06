Kalev Vilgats: Rahapuu varjus

Eesti keskmiseni on Pärnumaal kasvuruumi veel kõvasti, aga sellesse 1242 eurosse annavad tugeva panuse Tallinn, Harju- ja Tartumaa. Selliste rahanumbrite puhul meenub habemega ütlemine, et olemas on vale, suur vale ja sellele järgneb juba statistika. Elik mina ei ole siiani aru saanud, kust tuleb ­selline õnn meie õuele. Uurisin paljudelt sõpradelt-tuttavatelt, kas neile on palka juurde pandud. Ei olevat. Samuti polnud sõbrad kuulnud, et nende tuttavatele oleks küllusesarv avanenud. Pigem on nii, et paljudel aladel on palgatõus olnud kas tagasihoidlik või lausa olematu. Kes selgitaks, millistel elualadel peetakse Pärnumaal pidu?