AS Japsi lugu

Japsi kaile on vähemalt korra aastas asja paljudel pärnakatel, kes kevadise tindi ja räime ootuses paatidel kalavastaliseks käivad. Japs ostis jõeäärse krundi omaaegselt kalamajandilt ja juba siis oli firma juhi Arved Sooviku sõnutsi plaan sinna enda tootmis- ja külmhoone ehitada. Kui nüüd palusin Soovikul meenutada tollast ­aega, vastas ta, et tundub, ­nagu olnuks see kõik eile.