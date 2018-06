Galerii: linnagaleriis avati imedemaa müsteerium

Kuraator Eveli Varik lausus, et mõte teemal „Alice Imedemaal“ Pärnu kunstisuve näitust teha on teda kummitanud juba kolm aastat, kuna see on ühtaegu paeluv ja mitte liiga abstraktne. Paljud osalevate kunstnike teosed ongi Variku palvel loodud justnimelt selleks näituseks ja erinevad väga: seente ja peetidega valgest tugitoolist unihiire unenäoni.