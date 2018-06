Eesti üks ilusamaid käpalisi õitseb veel paar nädalat

Kaunis kuldking (Cypripedium calceolus) on üks ilusamaid Eestis kasvavaid käpalisi. Tema õied on kuni kuue sentimeetri suurused ja ainulaadse kujuga: sidrunkollane kingakujuline huul on ääristatud pikkade punakaspruunide “paeltega”. Kuldkinga puhul paistavad silma veel suured kollakasrohelised lehed, millel on sügavasti sissevajutatud kaarjad rood.