Galerii: 25. rahvusvaheline aktinäitus avati minoorsetes toonides

Tartu kunstnik Marina Tšernobai süütas tänavuse näituse avamisel kaks küünalt, meenutamaks taevastele radadele läinud tütart Nadeždat ja noort skulptorit Laur Tiidemanni, kelle loomingust on näitusel Nadežda Tšernobai viimaseks teoseks jäänud „Viimane altar” ja Tiidemanni „Näkineid”.

„Kurb, et kaks noort ja sügavalt andekat kunstnikku otsustasid loobuda elust Eesti vabariigis seetõttu, et nad ei leidnud riigilt toetust,” ütles aktinäituse kuraator ja uue kunsti muuseumi eestvedaja Mark Soosaar. „Avasime tänavuse näituse sellises toonis, andmaks signaali, et niisuguseid asju ära hoida.”