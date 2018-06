Endla näitleja mängib uues Eesti lühifilmis peaosa

Õudusfilmi “Karv” autor ja režissöör on noorema põlvkonna filmilooja Oskar Lehemaa, operaator Ivar Taim ja kunstnik Triin Valvas.

Lehemaa on tuntust kogunud Youtube‘i huumorikanalil Nöök levinud sotsiaalkriitiliste Kapten Eesti ja Ühe OÜ lugude sketsidega. Ta on lavastanud kümneid reklaame ja tegutseb praegu täispika nukufilmi “Vanamees” kaasrežissöörina. “Karv” on Lehemaa debüütfilm.