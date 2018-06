Sebe Pärnu linnabussijuhte ootab palgatõus

Tuleva aasta jaanuar toob taas kaasa palgatõusu, mis tervikuna poolteiseaastasest kokkuleppest kergitab bussijuhtide töötasu sõltuvalt teeninduspiirkonnast kuni kümme protsenti võrreldes parajasti kehtinud palgatasemega. 2019. aastast on miinimumtasu 990 eurot kuus.

Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste on rahul, et kokkuleppele jõuti tänu läbirääkimistele. „Sebele on oluline, et bussijuhid teeniksid töö eest väärilist tasu. Muudatusega läheneme jõudsalt Eesti piirkondlikele keskmistele töötasudele. Nii sel kui tuleval aastal rakenduv palgatõus kergitab töötasu kuni kümme protsenti, mis pea poole aasta kontekstis on märgatav kasv,“ rääkis Kaljuste. Samal ajal kopeerib eelnimetatud palgakasv Eesti Vabariigi bussisektori raamlepingus kehtestatud pikemat visiooni sektori palgatõusust tervikuna.

Sebe juhatuse esimehe Kalle Voogla sõnutsi loodab ettevõte, et palgatõus suurendab huvi bussijuhi ameti vastu. „Sebe on andnud olulise panuse bussijuhtide järelkasvu koolitamisele. 2013. aastast on Sebe järjepidevalt korraldanud tasuta D-kategooria bussijuhi koolitusi, mis annab võimaluse bussijuhi ametist huvitatule omandada amet ja tagada ka pikaajaline töökoht ettevõttes,“ selgitas ta. Ettevõte plaanib D-kategooria koolitusprogrammidega jätkata juba lähitulevikus.

Transpordi ametiühingu juhatuse esimees Üllar Kallas tõdeb, et peale heade töötingimuste Pärnu ja Tartu bussidepoodes vajavad bussijuhid töötasu, mis oleks kooskõlas neil lasuva vastutuse ja töö pingelisusega. “Praeguses turusituatsioonis peavad kõik pooled tegutsema viisil, et meil oleks bussijuhte homme ja ülehommegi. Ennetamaks tõsiseid probleeme, vajab kogu bussisektor märgatavat palgakorrektuuri, sest pea 80 protsenti bussijuhtidest on üle 51 aasta vanad. Ülaltoodu valguses on igati teretulnud Sebe ja töötajate vahel sõlmitud kollektiivleping ja sellest tulenev bussijuhtide palgatõus,” kinnitas Kallas.