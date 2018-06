Mirell Põlma: Ärge peljake slängi

Kõigel on oma aeg ja koht. Nii slängilgi. See ei ole tingimata halb keelenähtus ega anna ­kinnitust sellele, et noorus on hukas, ehkki, tõsi küll, žargoon iseloomustab pigem noori. Släng hoopis rikastab keelt, lubab keelel olla mänguline ja näitab selle kestlikkust.