Kihnu Keretäüs vedas suu muigele

Saare keskpaigas Linakülas rahvamaja hoovis avatud Vanakurasõmäe kostimaja pakkus kohalikele maitseelamuste kõrval vaimutoitu, naised õpetasid Kihnu tantse ja laulsid ning serveerisid segamini putru, milles on kartul, kruubitangud, pekitükid. Rahvamaja juhataja Veera Leas rääkis, et külaliste raamatusse kõik nime üles ei kirjutanud, aga arvestuse järgi külastas kostimaja 300–400 inimest. “Meie arutasime, et see oli väga hea üritus: kõik olid väga heatahtlikud, võõrad inimesed said taluhoovidesse ja elamist näha,” arutles Leas.