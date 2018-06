Horoskoop, 5. juuni 2018

Vestlus partneri ja sõpradega on avatud ja aus. Siiski ära ­kiirusta järelduste tegemisega, ­lase infol ööpäev settida.

Koged töös tagasilööke, viivitused ja katkestused on tavalised. Anna endast parim ja lükka tähtsad otsused homsele.

Tuleb suurepärane ja loominguline päev. Su kujutlusvõime lausa lendab, sest suudad ­kastist väljapoole mõelda. Hea päev neile, kes on seotud kunstiga või töötavad lastega.

Tunned, et pea on laiali otsas. Seetõttu ära võta midagi tähtsat ette. Lase see päev mööda.