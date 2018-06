Seadusemuudatus sunnib osa apteeke sulgema

Praegu töötab Pärnuski, mis kvalifitseerub Pärnumaa ainsaks suureks linnaks, kolm haruapteeki ja need tuleb aasta pärast täisapteegiks ümber kujundada või sulgeda. Üks selliseid asub Sadama 15, mis on AS Ülejõe ­Apteegi haruapteek. Esindaja Hiie Päit sõnas, et see on plaanis ümber struktureerida suurema pindalaga täis­apteegiks, kus peab olema ravimite valmistamise ruum.