Edaspidi hakkab bussipileti hind Pärnus sõltuma sellest, kuhu ostja on sisse kirjutatud.

Päevapileti eest, mille hind on praegu kaks eurot, maksaksid soodustatud isikud kolm ja ülejäänud viis eurot.

Viieeurone viie päeva pilet oleks sama hinnaga üksnes Pärnu piletisüsteemiga ühinenud omavalitsuste elanikele, ülejäänutele maksaks see 15 eurot.

30 päeva pilet, mille eest praegu tuleb välja käia 14,06 eurot, hakkaks soodustatud isikutele maksma kümme ja ülejäänutele 45 eurot. Soodustatud isikud on need, kelle omavalitsused liituvad Pärnu piletisüsteemiga.

Tasuta võiksid Pärnu linnabussides 1. juulist sõita 65aastased ja vanemad inimesed, vanadus- ja töövõimetuspensionärid, puuduva töövõimega isikud, õpilased, üliõpilased, nelja- ja enamalapselise pere liikmed ja eestkoste all inimesed, kes on sisse kirjutatud Pärnu piletisüsteemiga ühinenud omavalitsuste territooriumile. Muude omavalitsuste õpilaste, puudega isikute, üliõpilaste, pensionäride ja puuduva töövõimega isikute sooduskuupileti hind on 25 eurot (tavapilet maksab 45 eurot).