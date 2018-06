Linn tahab velotaksojuhtidelt nõuda autojuhiluba

Sõitjate mugavuse ja ohutuse tagamiseks peab jalgratas olema ehitatud sõitjaveoks, olema valmistajatehase ette nähtud komplekssuses ja vastama tehase kehtestatud tehnonõuetele. Sõitjaveoks on keelatud kasutada ise või ümber ehitatud, avariitunnustega või tehniliselt korrast ära ratast.

Sõitjaveoks kasutatav jalgratas peab olema kolmerattaline, kus peale juhikoha on kuni kaks istekohta. Sõitjatele peavad olema turvarihmad ning tuled, helkurid, pidurid ja signaalkell vastama nõuetele. Jalgrattale on keelatud lisada valmistajatehases mitte ettenähtud heli- ja valgustusseadmeid.

Lõbusõidurong tuleb kanda liiklusregistrisse. See peab olema ehitatud sõitjaveoks, avariitunnusteta ja tehniliselt korras. Rongil peab olema kuni kaks vagunit, millest üks on ilmastikukindel.

Sõitjaveoks on lubatud kasutada loomveokit, millel peale juhikoha on kuni kuus istekohta. Loomveoki suurim lubatud laius on 1,6 ja pikkus 3,2 meetrit. Veokil peab olema veeremistõkis või seisupidur, taga aeglase sõiduki tunnusmärk.