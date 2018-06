Eraisikud saavad KIKi toel veevärgi ja kanalisatsiooniga liituda

KIKi juhataja Veiko Kaufmanni selgituse kohaselt on KIKile esimene kord jagada toetusi eraisikutele ja seepärast on oluline, et meetme kõik aspektid oleksid taotlejatele lihtsad ja arusaadavad. “Oleme enne toetanud nii siseriiklikust keskkonnaprogrammist kui ka struktuurifondide rahast ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ehitamist, kuid nüüd saame toetada eraisikuid sellega liitumiseks. Ikka selleks, et inimesed tarbiksid puhast joogivett ja reovesi oleks keskkonna hüvanguks nõuetekohaselt käideldud.”