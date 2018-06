„Hiljuti fotograafi rünnanud karu tundub olevat ajendanud ootamatu kohtumine,“ ütles seltsi president Margus Puust. „Välistatud pole seegi, et eemal võisid olla pojad, keda karu kaitses,“ selgitas Puust ja lisas, et „väide, et karu ründas sellepärast, et teda Eestis kütitakse, ei vasta tõele“.