Firmasid ärgitatakse nõgest jahvama

Gristel Leetma ja Marit Piirman Tartu ülikooli Pärnu kolledžist rääkisid, et tegemist on ­Läänemere-äärsete riikide projektiga “NatureBizz (Business and Wellness from Green Economy Growth)”, mille eesmärk on ergutada Läänemere regiooni rohemajandust. Keskendutakse väiketootjatele, kes ammutavad toorainet loodusest.