Pärnumaa omavalitsustest koostas eelarve lühiülevaate vaid Pärnu

Riigihalduse minister Janek Mäggi leiab, et omavalitsuste eelarve peab kogukonnale olema kergesti mõistetav, mistõttu on tervitatav, kui omavalitsused koostavad eelarvest lühiülevaate. See aitab kogukonnal paremini aru saada, kust tulevad omavalitsuste peamised tulud ja milleks kohalik omavalitsus raha kasutab.