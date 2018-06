Kalev Vilgats: Vähem muutmisõhinat!

Seevastu riigireformi sihtasutuse nõu­kogu liige akadeemik Jaak Aaviksoo esindas seisukohta, et riigireformi ei saa teostada põhiseadust muutmata. Iseküsimus, kas sellist riigireformi on üldse tarvis. Mõistagi vajab süsteem kõpitsemist. Näiteks sõlmida haldus­reformi lahtijäänud otsad, määratleda selgesti omavalitsuste ja riigi suhe ehk panna paika kohalike omavalitsuste staatus ja kestlik rahastamine.

Emeriitprofessor Rein Taagepera tõestas Skandinaavia riikide näitel, et meie riigikogu liigub täpselt samas suunas nagu vanade heaoluriikide parlamendid ja häda pole midagi. Ent ­õiguskantsler pidas vajalikuks tõsta riigikogu otsus­tusvõimekust selle tagasivõtmisega valitsuselt. Jutt riigikogu liikmete arvu vähendamisest on aga asendustegevus. Taagepera kinnitas, et kui maailmas on esinduskogu suurus kuupjuur rahvaarvust, siis miks peaks meil olema teisiti ehk sadakond rahvaesindajat on selle tehtega vastavuses.