Poisikesed lõhkusid linnalehmade aia ja ajasid koplis loomi taga

Kaua nad loomade vahel siiski ei saanud joosta, sest karja pull sai pahaseks ja hakkas hoiatuseks jalaga mulda kraapima. Võrumaa talupidaja Silver Visnapuu, kelle veised Pärnu rannaniitu suviti puhastavad, ütles, et pealtnägijate sõnade järgi olevat umbes 7–8aastased poisid seepeale minema jooksnud.

Taluniku sõnutsi tuleb aedade lõhkumist aeg-ajalt ikka ette. “Lõhutakse soojemate ilmadega,” teadis ta rääkida. “Kui ilm on külm, siis seda muret pole.”

Visnapuu sõnutsi valvab loomi iga päev ülevaataja ja kui tara lõhutakse, jõuab ta ruttu jaole. “Linnakodanikudki on tublid ja annavad lõhkumistest ruttu teada,” tunnustas ta. “Telefoninumbrid on aedade juures üleval.”

Visnapuu jutu järgi ei kipu veised katkisest aiast ula peale minema. “Nad on harjunud, et seal on elekter sees, ega lähe aia juurde,” ütles talunik.