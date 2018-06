Kuus pärnakat sai koondisekutse

Viimasest koondisemängust on möödas umbes kaks kuud ja peatreener Jarmo Matikaineni sõnutsi on pärast pikemat pausi taas hea koondisele keskenduda „Olin esialgu veidi mures, sest meil ei õnnestunud saada juunikuusse vastaseks mõnda koondist, kuigi meil on kindlasti vaja mängupraktikat. Soome klubid on siiski hea alternatiiv ja usun, et need on tugevad vastasseisud. Teades Soome liiga kõrget taset, usun, et meil võib esialgu vastastega veidi raskusi tekkida,” rääkis Matikainen.