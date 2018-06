Asja uurinud teadurid ütlevad, et seal sündiv pole naljaasi. “Viga on inimeste tehtud,” sõnas meregeoloog Valdeko Palginõmm, kes on üks Tallinna ülikooli ja tehnikaülikooli teadlastest kokku pandud uurimisrühma liikmeist, kes Pärnumaa randade erosiooni Reiust Valgerannani uurisid.