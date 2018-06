Jokk ehk 150 miljoni eurosed sopaaugud keset Tootsit

Vändra vald andis 2016. aastal tõepoolest ehitustöödeks vastava loa. Kuid kaks konkureerivat ettevõtet kaebasid otsuse kohe kohtusse, sest ei saanud aru, miks riigiettevõttel üldse ehitada lubati. Kinnistu pole kunagi olnud Eesti Energia kasutada. See on siiani müümata ja oksjon seisab kohtuvaidluse taga.

Nüüd võivad need kaks auku saada Eesti Energia vaatenurgast «oluliste investeeringutena» eeliseks Tootsi tuulepargi ehitamise konkursi võitmisel. Konkurentidest nimekaim on äsja sadade miljonite eest Eesti Energiale müüdud Nelja Energia.

Jõks selgitas, et Eesti Energia üritab riigilt taastuvenergia toetuse saamiseks väita, et on olemasolev tootja, ning muu hulgas on mängus just need proovikaevamise käigus loodud augud. RMK nimetab neid näiteks oma oksjonikuulutuses vundamendisüvisteks.