Amet: Telia esitab ebaseaduslikke nõudeid

Ametisse on pöördunud inimesed juunis jõustuvate Telia Diili ühepoolsete lepingu tingimuste muudatuste pärast, millega muudetakse paketi tingimusi. Enim küsimusi on tekkinud tähtajalisi lepinguid üles öeldes, kui tarbija on telefoni saanud tasuta, ent Telia nõuab tarbijalt telefoni jääkväärtuse hüvitamist ehk telefoni täishinda.