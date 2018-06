20 aastat tagasi

Kolme praegu tegutseva kioski tegutsemistähtaeg lõpeb 1. septembril ja seda ei kavatseta pikendada. “Detailplaneeringus on sellesse paika ette nähtud hoopis suurem ehitis. Uue müügipaviljoni valdajaga sõlmitavasse lepingusse kirjutame kindlasti, et linnal on õigus lõpetada leping ka varem kui viis aastat, mis praegu ongi ajutise kioski kasutamise tähtaeg,” rääkis Metsal.