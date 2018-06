Pärnu jõel alustab kurseerimist lustilaev Pärnu

“Kuna suur ja mahukas investeering sai tehtud, siis loodame, et pärnakad võtavad meid kenasti omaks ja turist leiab tee kesklinna jõepromenaadile. Siiani on just kohalikelt tulnud toetusõnad ja julgustus olnud kinnitus sellele, et ajame õiget asja,” ütles Lõbusõit OÜ juhatuse liige Gabriel Paulberg.