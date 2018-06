Eesti 200 asub juhtima pärnumaalane

Raave on juhtinud OÜ Taxify Eestit ja AS City Motorsit, viimased kuus aastat panustanud kodukoha ellu, korraldades Kidises kultuuriüritusi, kuuludes Paadrema külaseltsi juhatusse ja olles Paadrema Püha Kolmainu koguduse toetajaliige. 2017. aastast kuulub Raave Saku vallavolikokku.

“Ma olen olnud mitme väga suureks kasvanud organisatsiooni alguse juures ja see on alati olnud põnev ja proovile panev. Seda kõike on oodata Eesti 200 puhul,” ütles Raave.

Uue poliitilise liikumise sünd on Raave hinnangul Eestis praegu hädavajalik. “Igale ettevõtjale ja juhile on ilmselge, et Eesti poliitikas on vaja põhimõttelist muutust. Eestil puudub pikaajaline plaan, mille paikapanekuks on viimane aeg. Pika vaateta tehakse muutusi lihtsalt muutuste pärast ja on vaid aja küsimus, mil Eesti kaotab maailmas eesrindliku ja efektiivse riigi positsiooni,” ütles Raave.