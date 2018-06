73 õpilast lõpetab medaliga

10. klassi astudes ei kujutanud Tohv ette, et kolme aasta pärast tunnistatakse tema õppeedukus suisa kullavääriliseks, aga kui koolipinki sai juba istutud, tekkis motivatsioon hästi õppida. “Kui sai juba kooli mindud, tuleb seal õppida täie rauaga,” ütles ta, lisades, et pingutama sundisid klassikaaslasedki. “Ei saa teistest ju kehvem olla. Mis mõttes tema saab viie ja mina ei saa?”

Nüüd tunneb Tohv heameelt, et kuldmedaliga lõpetab, sest see annab kinnitust, et ta sai hakkama ja veel väga hästi.