Sander Rebane: Venemaal käik oli minu rähklemise tipp

“See otsus oli natuke pea ja südame vaheline dilemma. Pea ütles, et ole seal, see on sulle tuleviku mõttes väga hea. Aga süda ütles midagi täiesti muud, tahtis kuidagi rahuneda,” mõtiskleb Rebane. “Olin harjunud kogu aeg ütlema: “Jaa, lähme sinna, teeme seda.” Ja olen siis alati tahtnud kõik need asjad korralikult lõpuni teha. Üks suuremaid õppetunde oligi see, et ma ütlesin esimest korda päriselt enda mõistusele “ei”.”