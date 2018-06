Pärnumaal muutusid seakatku piirangud

Kitsendustega tsoonid jagunevad kolmeks: esimene ehk puhvertsoon, teine tsoon ehk kitsendustega piirkond, kus seakatk on diagnoositud metssigadel, ja kolmas tsoon ehk kitsendustega piirkond, kus seakatk on tuvastatud kodusigadel.

“Veterinaar- ja toiduameti ning ministeeriumi ametnikud on pidanud Aafrika seakatku tõrjemeetmete ja -strateegia üle Euroopa Komisjoniga pikki läbirääkimisi, arvestades kolme aasta jooksul kujunenud teadmisi ja kogemusi,” ütles maaeluminister Tarmo Tamm. “Hea meel on tõdeda, et meie jõupingutused on vilja kandnud ja kõik 2017. aastal kodusigadel tuvastatud nakkusjuhtude tõttu kehtestatud piirangud lõpetatakse.”