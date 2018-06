Jaanipäevaks otsitakse selgeid grupijuhte

Kui pole võimalust ennast Pärnus selgeks grupijuhiks kinnitada, siis lähim aeg ja koht end kirja panna on 11. juunil Märjamaal Circle K tankla parklas.

Kuku raadio on partneritega korraldanud „Selge grupijuhi“ kampaaniat juba 22 aastat ja kutsub pidutsevaid seltskondi üles valima enda seast selge rühmajuhi, kes jaanide ajal oleks oma sõpruskonnas kaine autojuht ja hoolitseks selle eest, et keegi ülemeelikus tujus sõpradest-tuttavatest rooli ei istuks.

Kampaania idee on olnud läbi aastate sama: kes sõidab, see sõidab, ja kes võtab, see võtab.