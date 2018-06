Pärnumaal on tuleoht ikka veel ülikõrge

Riigi ilmateenistuse eilse tuleohu indeksi järgi on tuleoht endiselt neljandal ja viienda klassi tasemel ehk kõrge ja ülikõrge. Mandril on valdavalt ülikõrge tuleoht, saartelgi on see kõikjal kõrgel tasemel. Homsest 11. juunini lubatakse sajuta ilma.