Kummaline õnnetus: meigipeegel oleks äärepealt kodu maha põletanud

Pärnumaal Paikusel elav Kaidi Hunt jagas ehmatavat intsidenti ka Facebookis. Naise sõnul oli pere umbes viis tundi kodust ära. Aknalauale oli jäänud kahepoolne meigipeegel, mille üks pool on tavaline ja teine suurendav. Kui pererahvas koju jõudis, leidsid nad, et aknaraami on põlenud must auk.