Galerii: abipolitseinikud võtavad Pärnumaal mõõtu

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) arendusosakonna juhtiv korrakaitseametnik Rainer Rahasepp võttis ürituse eesmärgi lühidalt kokku. “See on üks suur kompaktne koolitus, kus lihvime oskusi ja koostööd veel paremaks,” selgitas ta. “Meil Eestis ei leidu hõbedat ega kulda, aga meil on hulk vabatahtlikke ja see on väärt vara.”

Pärnumaa abipolitseinik Kady Kalvet tõdes, et tema on vabatahtlikuna tegutsenud kolm aastat. Teda motiveeris ennetus- ja noortetöö, kuna oma kutsetöös puutub ta samuti kokku just noortega.

Kalvet teebki peamiselt noortereide ja ennetustööd. “Käin ka patrullis, aga seda vähem,” lausus ta. Näiteks on nad väljas eri üritustel, kus teavitavad ja kontrollivad. “Eelmisel aastal käisime Grillfestil reidil,” märkis abipolitseinik, kes on võtnud eesmärgi iga kuu vähemalt vabatahtliku tööd teha.

Kalvet kuulus mai keskel Lääne prefektuuri abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistluse võitnud Pärnu politseijaoskonna abipolitseinikute tiimi.

Peakorraldaja Tõnis Leinarti sõnutsi on sihiks see, et iga abipolitseinik õpiks midagi uut ja tuletaks meelde seniseid teadmisi. “Kõik ülesanded on sellised, et neid oskusi võib abipolitseinikel töös vaja minna,” rääkis Leinart.

Jõuproov toimub seitsmendat aastat ja igal aastal eri paigas. Kõik prefektuurid on Leinerti hinnangul oma nägu ja lisavad korraldajana võistluste kavva ülesanded vastavalt sellele. Tänavu näiteks tuleb abipolitseinikel muu hulgas tunda Schengeni kompensatsioonimeetmeid ja kontrollida dokumente, kuna Pärnumaa on piirimaakond.

Täna ja homme võtavad abipolitseinikud mõõtu kuuel alal: teadmiste testis, vigursõidus, eelmainitud Schengeni meetmete tundmises, taktikalises laskmises, situatsiooniülesande lahendamises ja kombineeritud spordivõistluses. Alad toimuvad eri piirkondades. Võistluste käigus tuleb läbida kuus kontrollpunkti ja umbes 200 kilomeetrit.