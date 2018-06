Galerii: Pärnu sadamas avati pidulikult lustilaeva hooaeg

Lõbusõidu juhatuse liige Gabriel Paulberg avaldas lootust, et pärnakad võtavad nad kenasti omaks ja suvine turistki leiab tee kesklinna jõepromenaadile. On ju tehtud suur investeering.

„Siiani on kohalike toetussõnad ja julgustus olnud kinnitus, et ajame õiget asja ja meie plaan teha midagi uut ja huvitavat on Pärnus teretulnud,“ sõnas Paulberg.